Федор Емельяненко: Наши юниоры готовы показать хороший результат
Президент Союза ММА России Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата мира среди юниоров, который пройдет в Минске 1-2 декабря.
«Первенство мира, которое пройдёт в Минске, — очень ответственный турнир для спортсменов нашей молодёжной сборной, ведь в этой возрастной категории чемпионат проходит впервые. Именно на этой международной арене ребята смогут показать все свои навыки и умения, защищая честь нашей страны в поединках против иностранных соперников. Наши спортсмены прошли хорошую подготовку и готовы показать хороший результат», - приводятся слова Емельяненко в официальном пресс-релизе Всемирной ассоциации ММА.
Российскую молодёжную команду в восьми весовых категориях представят:
до 56,7 кг: Сатиев Руслан
до 61,2 кг: Курбанов Гаджи
до 65,8 кг: Нурмагомедов Осман
до 70, 3 кг: Шихшабеков Шамиль
до 77,1 кг: Багомедов Ислам
до 84 кг: Меджидов Жамулат
до 93 кг: Ибрагимов Магомед
свыше 93 кг: Расулов Магомед.