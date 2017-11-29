Мировое первенство проводится в данной возрастной категории впервые в истории смешанного боевого единоборства. Соревнования проходят по правилам и под эгидой Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA).



Президент Союза ММА России Федор Емельяненко: "Первенство мира, которое пройдет в Минске очень ответственный турнир для спортсменов нашей молодежной сборной, ведь в этой возрастной категории чемпионат проходит впервые. Именно на этой международной арене ребята смогут показать все свои навыки и умения, защищая честь нашей страны в поединках против иностранных соперников. Наши спортсмены прошли хорошую подготовку и готовы показать хороший результат."



Российскую молодежную команду в восьми весовых категориях представят:

до 56,7 кг: Сатиев Руслан

до 61,2 кг: Курбанов Гаджи

до 65,8 кг: Нурмагомедов Осман

до 70, 3 кг: Шихшабеков Шамиль

до 77,1 кг: Багомедов Ислам

до 84 кг: Меджидов Жамулат

до 93 кг: Ибрагимов Магомед

свыше 93 кг: Расулов Магомед.