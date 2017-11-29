Мировое первенство проводится в данной возрастной категории впервые в истории смешанного боевого единоборства. Соревнования проходят по правилам и под эгидой Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA).

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко: "Первенство мира, которое пройдет в Минске очень ответственный  турнир для спортсменов нашей молодежной сборной, ведь в этой возрастной категории чемпионат проходит впервые. Именно на этой международной арене ребята смогут показать все свои навыки и умения, защищая честь нашей страны в поединках против иностранных соперников.  Наши спортсмены прошли хорошую подготовку и готовы показать хороший результат."

Российскую молодежную команду в восьми весовых категориях представят:
до 56,7 кг: Сатиев Руслан 
до 61,2 кг: Курбанов Гаджи 
до 65,8 кг: Нурмагомедов Осман
до 70, 3 кг: Шихшабеков Шамиль 
до 77,1 кг: Багомедов Ислам 
до 84 кг: Меджидов Жамулат 
до 93 кг: Ибрагимов Магомед 
свыше 93 кг: Расулов Магомед.

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