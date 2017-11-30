Экс-чемпион лиги АСВ в тяжелом весе Денис Гольцов накануне поединка против американца Чейса Гормли дал небольшое интервью.

Об эмоциях после утери титула

- Сильно из-за потери титула не расстроился. Важнее было не потерять длительную серию побед. Думаю, именно это было самым неприятным. Ничего кардинально в тренировочном процессе мы с командой не меняли, провели работу над ошибками. Я не считаю, что проиграл где-то в техническом плане. Поэтому, работаю в таком же режиме и старюсь улучшать свои сильнейшие стороны.

Пока что у меня нет цели вернуть титул как можно скорее. На данный момент у меня одна цель: одержать победу в предстоящем поединке и вернуться на победную серию. Для себя, в первую очередь, утвердиться. А там дальше видно будет. Я думаю, вряд ли в ближайшее время в нашем весе будет организован бой за титул. Мне кажется, он ещё полгода-год пояс будет просто лежать.

О поединке с дебютантом АСВ

- В первую очередь, я не рассматриваю рейтинг лиги, потому что это внутренний рейтинг. Всё-таки, они рассматривают тот список бойцов, какой есть в организации. В тяжёлом весе АСВ людей немного и делать из этого рейтинг в принципе бессмысленно. Я всё-таки ориентируюсь на мировой рейтинг и хотел бы, чтобы со мной бились люди из мирового топа.

О плане на предстоящий поединок

- План на бой, как таковой мы ещё не прорабатывали. Ещё идёт общая физическая и функциональная подготовка. Поэтому, к тактике ещё не переходили.

О владении титулом АСВ в тяжёлом весе

- Нет, я не ощущал никакого давления и после потери титула ничего не изменилось. Просто многие бойцы привязаны к этому титулу и относятся к нему с гораздо большим трепетом, чем нужно. На самом деле, самое главное – победа и отсутствие поражений. И не скажу, что сильно в чём-то потерял после АСВ 67. Конечно, есть потери после поражения, но они скорее отражаются лишь на статистике.