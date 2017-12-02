Голландский боец смешанного стиля Алистар Оверим считает, что в Гран-при Bellator, в котором примет участие россиянин Федор Емельяненко, фаворитов нет.

«Гран-при Strikeforce в тяжелом весе и Гран-при Bellator сравнивать бесмысленно. Когда я был в Strikeforce у нас был самый сильный дивизион в мире. Сейчас же в Гран-при Bellator половина состава это полутяжи, а половина — тяжеловесы. Но мне интересен этот турнир, хотя фаворита я там не вижу», - сказал Оверим.

Четвертьфинальные пары турнира: Квинтон Джексон — Чел Соннен, Федор Емельяненко — Фрэнк Мир, Мэтт Митрион — Рой Нельсон, Райан Бадер — Мохаммед Лаваль.