По итогам первого соревновательного дня юниорского чемпионата мира по ММА (18-20 лет), который проходит в Минске, определились основные соперники национальной сборной России.

Сразу в шести весовых категориях наши спортсмены встретятся с представителями Украины. В весовой категории до 61,2 кг россиянин Курбанов Гаджи стал обладателем "золота" в первый соревновательный день. Таким образом наша команда претендует на 8 золотых наград из 8 возможных.

Состав финальных пар:

до 56,7 кг: Руслан Сатиев (Россия) - Роман Добрынин (Украина)

до 65,8 кг: Осман Нурмагомедов (Россия) - Илья Марьяш (Украина)

до 70, 3 кг: Шамиль Шихшабеков (Россия) - Мубориз Умаров (Таджикистан)

до 77,1 кг: Ислам Багомедов (Россия) - Владимир Барышев (Украина)

до 84 кг: Жамулат Меджидов (Россия) - Виктор Сафронюк (Украина)

до 93 кг: Ибрагимов Магомед (Россия) - Николай Коваленко (Украина)

свыше 93 кг: Расулов Магомед (Россия) - Ярослав Бочковский (Украина).