Сразу два воспитанника Шамиля Алибатырова, старшего тренера сборной России по ММА, представляющие клуб "Горец", Ислам Багомедов (до 77,1 кг), Жамулат Меджидов (до 84 кг) завоевали "золото" мирового первенства.

"Команда России считалась фаворитом и оправдала ожидания, - из восьми человек все забрали "золото". В очередной раз доказали, что наши бойцы сильнее, продемонстрировали свое мастерство и уровень. Это показывает, как быстро ММА развивается в России. Конечно, постепенно замечаешь на соревнованиях, как подтягиваются и другие страны. Но наши спортсмены намного сильнее, выигрывают досрочно или единогласным решением. Вид спорта еще молодой, думаю что конкуренция дальше будет усиливаться, и нам нужно будет еще больше работать, чтоб сохранять лидерство. Будем готовить ребят и показывать, что Россия - самая сильная.



Абсолютные победы наших спортсменов на последних международных соревнованиях - это большой груз ответственности тренерского штаба, - мы подняли планку до максимума и хотим ее удерживать. К сожалению, не были проведены сборы перед первенством мира, бойцы готовились дома со своими тренерами. Но все подошли к соревнованиям очень серьезно, порадовали тренерский штаб, всю страну. Ребята все у нас простые. Относятся к друг другу по-братски, что должно быть не только в сборной, но в жизни. И они уже осознают, что представляют всю Россию, их цель - не просто стать чемпионами, а выиграть командный зачет.



Сейчас они на пороге взрослой жизни, еще чуть может уступают в физических данных или в опыте более взрослым ребятам, но уже готовы в техническом плане. Думаю, в следующем году мы увидим их на чемпионате России. А сейчас у них огромный стимул идти дальше, достигать новых целей. Они молоды, у них все только начинается, и результат на молодежном чемпионате подстегнет к новым победам.



Хочу еще раз поздравить наших чемпионов, пожелать им спортивных и личных успехов. Подавайте пример своими достижениями. Мы будем рады, что приняли участие в начальном этапе вашего пути. Будьте лучшими, уважайте старших. Вперед!"