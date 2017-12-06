Бой Майрбек Тайсумов — Дональд Серроне может пройти в начале 2018 года.

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Майрбек Тайсумов подписал контракт на поединок против американца Дональда Серроне.

Схватка может состояться в феврале 2018 года в Австралии на турнире UFC 221, если представитель США подпишет высланный ему контракт.

Напомним, что Тайсумов за свою карьеру в ММА провел 32 поединка, в которых одержал 27 побед и потерпел пять поражений. В сентябре нынешнего года уроженец Чечни за полторы минуты нокаутировал бразильца Фелипе Силву.

Серроне на данный момент имеет серию из трех поражений кряду. Последний бой он провел 22 октября против Даррена Тилла и проиграл техническим нокаутом в первом траунде.

Всего за свою карьеру американец одержал 32 победы при десяти поражениях.