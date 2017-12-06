Бой между Митрионом и Нельсоном состоится 16 февраля
Напомним, что в Гран-при принимают участие восемь спортсменов (4 тяжеловеса и 4 полутяжеловеса).
Промоутерская компания Bellator утвердила дату четвертьфинального поединка Гран-при тяжеловесов между американцами Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном.
Схватка станет главным событием турнира Bellator 194, который пройдет в Анкасвилле (США) 16 февраля.
Мэтт Митрион по прозвищу Мясная голова выступает в Bellator с 2016 года. За это время в промоушене он провел три поединка и во всех одержал досрочные победы нокаутами над Карлом Симанутафой, Оли Томпсоном и Федором Емельяненко. Всего за свою карьеру в ММА он провел 17 боев, потерпев пять поражений. Является бывшим бойцом UFC.
Рой Нельсон по прозвищу Большая деревенщина за свою карьеру провел 37 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел 14 поражений. В апреле 2017 года он проиграл единогласным решением судей россиянину Александру Волкову на турнире UFC on FOX 24. После этого он покинул сильнейший промоушен мира и подписал контракт с организацией Bellator. В этой лиге он дебютировал в сентябре, победив единогласным решением судей Джеви Аялу.
Напомним, что в Гран-при принимают участие восемь спортсменов (4 тяжеловеса и 4 полутяжеловеса).
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Райан Бэдер — Мухаммед Лаваль
Мэтт Митрион — Рой Нельсон
Федор Емельяненко — Фрэнк Мир
Квинтон Джексон — Чел Соннен.
Победитель этого турнира станет чемпионом организации в тяжелом весе.