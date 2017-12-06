Промоутерская компания Bellator утвердила дату четвертьфинального поединка Гран-при тяжеловесов между американцами Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном.

Схватка станет главным событием турнира Bellator 194, который пройдет в Анкасвилле (США) 16 февраля.

Мэтт Митрион по прозвищу Мясная голова выступает в Bellator с 2016 года. За это время в промоушене он провел три поединка и во всех одержал досрочные победы нокаутами над Карлом Симанутафой, Оли Томпсоном и Федором Емельяненко. Всего за свою карьеру в ММА он провел 17 боев, потерпев пять поражений. Является бывшим бойцом UFC.

Рой Нельсон по прозвищу Большая деревенщина за свою карьеру провел 37 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел 14 поражений. В апреле 2017 года он проиграл единогласным решением судей россиянину Александру Волкову на турнире UFC on FOX 24. После этого он покинул сильнейший промоушен мира и подписал контракт с организацией Bellator. В этой лиге он дебютировал в сентябре, победив единогласным решением судей Джеви Аялу.

Напомним, что в Гран-при принимают участие восемь спортсменов (4 тяжеловеса и 4 полутяжеловеса).

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Райан Бэдер — Мухаммед Лаваль

Мэтт Митрион — Рой Нельсон

Федор Емельяненко — Фрэнк Мир

Квинтон Джексон — Чел Соннен.

Победитель этого турнира станет чемпионом организации в тяжелом весе.