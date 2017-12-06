С 8 по 9 декабря в Германии (Дрезден) пройдет чемпионат Европы по ММА.

В соревнованиях примут участие бойцы из Испании, Германии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Республики Беларусь, Болгарии, Италии, Украины, Молдовы, Греции, Швейцарии.

Россию в восьми весовых категориях представят: 

Магомедрасул Шейхмагомедов (до 56,7 кг)
Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг) 
Наби Ашурлаев (до 65,8 кг)
Ислам Омаров (до 70,3 кг) 
Камал Магомедов (до 77,1 кг)
Магомед Умалатов (до 84 кг)
Гаджимурад Баширов (до 93 кг)
Ризван Куниев (свыше 93 кг).

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.