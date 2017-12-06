Сборная России примет участие в чемпионате Европы по ММА.

С 8 по 9 декабря в Германии (Дрезден) пройдет чемпионат Европы по ММА.

В соревнованиях примут участие бойцы из Испании, Германии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Республики Беларусь, Болгарии, Италии, Украины, Молдовы, Греции, Швейцарии.

Россию в восьми весовых категориях представят:

Магомедрасул Шейхмагомедов (до 56,7 кг)

Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг)

Наби Ашурлаев (до 65,8 кг)

Ислам Омаров (до 70,3 кг)

Камал Магомедов (до 77,1 кг)

Магомед Умалатов (до 84 кг)

Гаджимурад Баширов (до 93 кг)

Ризван Куниев (свыше 93 кг).