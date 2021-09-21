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21 сентября 13:39
автор: Владислав Корегин

Менеджер Емельяненко: Тактически Тарасов вел бой с Александром абсолютно верно

Поединок между бойцами состоялся 19 сентября в Москве.

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, прокомментировал победу своего подопечного над блогером Артемом Тарасовым в поединке по правилам кулачных боев, но в перчатках ММА.

Напомним, что 40-летний россиянин победил единогласным решением судей.

– В первую очередь призываю всех проявить уважение к Артему – он большой молодец, что в принципе согласился на этот бой. И вел он его тактически абсолютно верно для бойца его антропометрии и уровня. Что касается Александра Емельяненко, то после годового загула и абсолютно разобранного состояния он смог набрать текущую форму за 2,5 месяца, – написал Бостанов на своей странице в Instagram.

Вчера стало известно о том, что Федерация бокса России намерена организовать бой между Дациком и Александром Емельяненко.

источник: «Советский спорт»
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