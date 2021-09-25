Дацик в первом раунде победил британца Рэндайна и теперь подерется с Александром Емельяненко

В поединке на турнире Top Dog россиянин Вячеслав Дацик победил англичанина Рэнди Рэндайна, известного как Kofi King. Бой прошел в перчатках для смешанных единоборств.

Схватка завершилась в первом раунде после того, как Рыжий Тарзан отправил соперника в нокдаун, а команда Рэндайна выбросила белое полотенце, хотя сам британец показывал, что готов продолжить поединок.

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Затем Дацик сообщил изданию Sport24, что договорился о поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко,