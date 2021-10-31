Петр Ян: Стерлинг просто бегает. Все знают, кто является настоящим чемпионом

Российский боец ММА Петр Ян после победы над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 за титул временного чемпиона промоушена поделился мнением об Алджамейне Стерлинге.

Послание Стерлингу? Все здесь знают, кто является настоящим чемпионом. Алджамейн сейчас просто бегает. Я вам говорил, что готов драться с любым оппонентом», - сказал Ян после боя.

По единогласному решению судей россиянин победил представителя США со счетом 4:1.

Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.