«Ян - просто зверь». Глава UFC - после победы россиянина над Сэндхагеном

Глава UFC Дэйна Уайт оценил российского бойца смешанного стиля Петра Яна, который победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) на турнире UFC 267 и завоевал временный пояс в легчайшем весе.

«Петр Ян - настоящий варвар. Парень, которого невозможно остановить. Он пер и пер вперед. Это действительно чемпион. Алджамейн Стерлинг должен будет снова подраться с ним. Им нужно организовать бой за постоянное чемпионство. Ян сегодня выглядел очень хорошо, просто зверь», - приводит слова Уайта Sport24.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.

Напомним, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг по медицинским показаниям вынужден был отказаться от боя с Яном.