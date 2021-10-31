Временный чемпион UFC легчайшем весе Петр Ян рассказал, чем займется после завершения карьеры.

«Посмотрим, мне пока только 28. В принципе я еще очень молод. Менеджер утверждает: «Ты это на эмоциях говоришь, а сам будешь драться лет пять». Пока будем работать и посмотрим, что будет дальше. Думаю, буду полезен в своем направлении. Да много чем можно заниматься. Кто хочет, тот найдет себя в любой сфере. В политике пока себя не вижу», - сказал после боя Ян.

По единогласному решению судей россиянин победил представителя США со счетом 4:1.

Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.