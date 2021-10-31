Александр Шлеменко: Петр Ян способен победить Макгрегора

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что Петр Ян способен победить Конора Макгрегора, несмотря на разницу в весе. Ранее Ян победил единогласным решением судей американца Кори Сэндхагена в легчайшем весе (до 61,2 кг). Макгрегор же сейчас выступает в легком весе (до 70,3 кг).

«Петр Ян смог бы победить Конора Макгрегора? Сложно сказать... На самом деле, смог бы, почему нет. Стилистически ему удобен Макгрегор. Все-таки Петя боксер, Макгрегор к боксу тяготеет. Был бы вопрос в физических кондициях. Большая разница в весе сказывается все равно — на физическизх кондициях. Но у Пети они хорошие», - приводит слова Шлемеменко «СЭ».

Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.

Напомним, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг по медицинским показаниям вынужден был отказаться от боя с Яном.