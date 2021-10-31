Вице-президент UFC: Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться на турнире в России

Вице-президент UFC Андрей Громковский заявил, что организация рассчитывает в ближайшее время провести турнир в России.

Напомним, что 30 октября Петр Ян победил на турнире в Абу-Даби Кори Сэндхагена из США в поединке за временный титул промоушена в легчайшем весе.

«Победа Петра Яна и возвращение чемпионского пояса в Россию, а также победы Александра Волкова, Ислама Махачева, Зубайры Тухугова, Тагира Уланбекова и Хамзата Чимаева показали, каким потенциалом обладают наши бойцы в глобальных масштабах. Важность турнира подчеркнуло присутствие российских знаменитостей. Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться с нашими болельщиками и бойцами на турнире в России», — цитирует функционера ТАСС.

Напомним, что в главном бою вечера UFC 267 бразилец Гловер Тейшейра победил поляка Яна Блаховича удушающим приемом во втором раунде и завоевал титул чемпиона в полутяжелом весе.