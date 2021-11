Холли Берри стала участницей дуэли взглядов перед UFC 268 (видео)

Голливудская актриса Холли Берри приняла участие в церемонии взвешивания перед турниром UFC 268.

Она присутствовала во время дуэли взглядов между американкой Роуз Намаюнас и китаянкой Вейли Чжан. Спортсменки показали одинаковый вес - 52,1 кг.

Halle Berry squared off Rose Namajunas and Zhang Weili then flexed on em 💪 #UFC268 pic.twitter.com/xuvQH0N59i