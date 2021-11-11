Макс Холлоуэй: Родригес – опасный парень, очень взрывной. Нас ждет сумасшедшая схватка

Бывший чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй поделился ожиданиями от поединка с представителем Мексики Яиром Родригесом в рамках турнира UFC Vegas 42.

Напомним, что бой между спортсменами состоится в ночь на 14 ноября в Лас-Вегасе.

– Родригес? Это опасный парень. Он очень взрывной. Он наносит удары с разворота, бьет под непонятными углами. Нас ждет сумасшедшая схватка. Будет весело. В России много фанатов единоборств, но есть и те, кто еще не смотрит ММА. Пусть настраивают свои телевизоры, будет интересно. Мы познакомим их со смешанными единоборствами, – цитирует Холлоуэя «Чемпионат».

Добавим, что в своей карьере 29-летний американец провел 28 поединков, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Его последний бой состоялся в январе этого года – тогда он победил своего соотечественника Келвина Каттара единогласным решением судей. Что касается Родригеса, то на счету 29-летнего спортсмена 14 побед и два поражения.