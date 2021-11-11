ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Произошло какое-то недоразумение». Шлеменко прокомментировал задержание Усмана Нурмагомедова

Задержание российского спортсмена полицейскими из Москвы произошел 11 ноября в аэропорту «Шереметьево».
«Произошло какое-то недоразумение». Шлеменко прокомментировал задержание Усмана Нурмагомедова
11 ноября 2021 19:06
автор: Владислав Корегин
автор фото: Instagram Usman Nurmagomedov

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался по поводу задержания Усмана Нурмагомедова в Москве.

Ранее появилась информация, что сегодня, 11 ноября, 23-летний россиянин вместе со своим соотечественником Камалом Идрисовым на автомобиле наехал на сотрудника полиции, стоявшего на КПП в аэропорту Каспийска. После того, как спортсмены приземлились в столице России, их задержали полицейские.

– Усман всегда был воспитанным и порядочным парнем. Хабиб очень сильно за ним следит. Мне сложно комментировать, но я уверен, что никто не хотел умышленно наносить травмы человеку. Произошло какое-то недоразумение, – приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Напомним, что в своей карьере Нурмагомедов принял участие в 14 поединках, в которых он не потерпел ни одного поражения. 23 октября этого года россиянин победил представителя Финляндии Патрика Пиеттилу удушающим приемом в рамках турнира Bellator 269.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экс-футболист "Крыльев Советов" попал в реанимацию из-за коронавируса"Спартак" расторгнет контракт с Руем ВиториейСамуэль Жиго может перебраться из "Спартака" в Европу"Послал на три буквы": вскрылась правда о Карпине и ДзюбеНазван окончательный диагноз Александры ТрусовойРоссийская гимнастка без стеснения показала свою грудь
«Кандидатура Ваноли — позор, давайте еще агронома позовем». Червиченко — о намерении «Спартака» расстаться с Виторией
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» информацию о том, что красно-белые якобы начали переговоры о расторжении контракта с Руем Виторией.
Трое на одну или Усачева против всех. Как угадать победительницу Гран-при?
В пятницу, 12 ноября, в Токио стартует четвертый этап серии Гран-при, где в женском одиночном катании Россию будет представлять только 15-летняя Дарья Усачева.
Сайты рухнули из-за аварии в метро, трафик БК показал рост, «Тенниси» снизил уставный капитал. Букмекерский обзор
Главные события букмекерского рынка.
Мастер Цой. Как тренировал кунг-фу и дрался в реальной жизни главный рок-музыкант страны
Виктор Цой подражал Брюсу Ли, мог крутить нунчаки, а однажды – как вспоминают очевидцы – «зарядил ногой в табло» Юрию Шевчуку... «Плеймейкер» вспоминает, как кунг-фу стало страстью Виктора Цоя – едва ли не главной после музыки.
Россия — Кипр: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 11.11.2021
11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Кипра.
Капризов набирает ход. Третий в сезоне гол русского суперфорварда получился весьма элегантным (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в гостях расправилась с «Аризоной» (5:2), а Кирилл Капризов эффектно забил в большинстве.
Худший «Спартак» в эпоху Федуна: цифры и факты после 14 туров РПЛ
Показатели «Спартака» после 14 туров РПЛ-2021/22 — худшие либо одни из худших за 17 лет, что клубом владеет Леонид Федун.
В США подписан первый в истории контракт между букмекером и спортивной династией
Букмекерская компания Caesars Sportsbook стала партнером легендарной в мире американского футбола семьей Мэннингов.
Девушка с Севера, которая предпочла Россию Италии, а ракетку — конькам. Откуда взялась наша новая теннисная королева Людмила Самсонова
Лучшей теннисисткой Кубка Билли-Джин Кинг 2021 - командного чемпионата мира среди женщин, завершившегося триумфом сборной России, - признана 22-летняя дебютантка Людмила Самсонова. Рассказываем, кто она такая.
16-летний Мичков приехал за рекордом, Знарок внезапно заболел. Чего ждать от старта хоккейного Евротура
10 ноября в Линчепинге вынесенным матчем Швеция – Чехия начинается Кубок Карьяла-2021. Сборная России свой первый поединок на турнире проведет 11 ноября – в Хельсинки против финнов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика