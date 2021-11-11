«Произошло какое-то недоразумение». Шлеменко прокомментировал задержание Усмана Нурмагомедова

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался по поводу задержания Усмана Нурмагомедова в Москве.

Ранее появилась информация, что сегодня, 11 ноября, 23-летний россиянин вместе со своим соотечественником Камалом Идрисовым на автомобиле наехал на сотрудника полиции, стоявшего на КПП в аэропорту Каспийска. После того, как спортсмены приземлились в столице России, их задержали полицейские.

– Усман всегда был воспитанным и порядочным парнем. Хабиб очень сильно за ним следит. Мне сложно комментировать, но я уверен, что никто не хотел умышленно наносить травмы человеку. Произошло какое-то недоразумение, – приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Напомним, что в своей карьере Нурмагомедов принял участие в 14 поединках, в которых он не потерпел ни одного поражения. 23 октября этого года россиянин победил представителя Финляндии Патрика Пиеттилу удушающим приемом в рамках турнира Bellator 269.