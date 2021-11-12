Монсон назвал фаворита в возможном поединке Ян - Макгрегор

Бывший боец ММА Джефф Монсон считает, что если бой между Петром Яном и Конором Макгрегором состоится, то россиянин победит решением судей.

Напомним, что ранее 33-летний ирландец сообщил, что в данный момент никто из действующих бойцов UFC не может сравниться с ним по уровню боксерских навыков. Он заявил, что «разорвал бы» Яна. В свою очередь, Петр предложил перейти и провести поединок.

«Конечно, было бы очень интересно посмотреть на бой Петра Яна с Макгрегором - еще одно противостояние россиянина против ирландца. Я уверен, это вызовет огромный резонанс среди фанатов MMA. Петр Ян - заслуженный чемпион UFC, у него отличная ударная техника и вообще он замечательный боец. Безусловно, сейчас он выглядит намного лучше, чем Конор. Думаю, если их бой состоится, Ян победит решением судей», - приводит слова Монсона Sport24.

Добавим, что 30 октября в Абу-Даби 28-летний россиянин победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267. В своей карьере Ян принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.