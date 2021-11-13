Тренер Яна: Петр разберет Макгрегора на дистанции

Шон Кобер, тренер Петра Яна по физической подготовке, поделился мнением о потенциальном боксерском поединке российского бойца с ирландцем Конором Макгрегором.

«Ян будет играть вдолгую: первые четыре-шесть раундов он будет работать вторым номером и набирать очки на контратаках. Затем Конор выдохнется. Тогда Ян начнет прессинговать, будет много и часто попадать и в итоге заберет победу единогласным решением», - приводит слова Кобера mma.metaratings.ru.

Напомним, что ранее 33-летний ирландец сообщил, что в данный момент никто из действующих бойцов UFC не может сравниться с ним по уровню боксерских навыков. Он заявил, что «разорвал бы» Яна. В свою очередь, Петр предложил перейти и провести поединок.+

Добавим, что 30 октября в Абу-Даби 28-летний россиянин победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267. В своей карьере Ян принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.