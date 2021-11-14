Гэтжи усомнился в реальности реванша с Порье

Американский боец UFC Джастин Гэтжи сомневается что его соотечественник Дастин Порье согласится на реванш в случае победы над Чарльзом Оливейрой.

«Если Дастин победит Оливейру, я даже не знаю, захочет ли он драться со мной. Мне кажется он просто уйдет, навсегда повесив перчатки на гвоздь. Поэтому я надеюсь на победу Оливейры, чтобы я мог выйти с ним в октагон где-то в марте, апреле или мае. Если же победу одержит Порье, мне придется сильно постараться, чтобы заставить его снова разделить со мной октагон», - приводит слова Гэтжи BJ Penn.

Напомним, три года назад Порье отправил Гэтжи в нокаут в четвертом раунде. Кроме того, Джастин проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в его последнем в карьере поединке.

Бой между Порье и Оливейрой состоится 11 декабря в рамках турнира UFC 269.