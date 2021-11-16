Российский боец ММА убил врача во время спора из-за вакцины против COVID-19

Российский боец ММА Акмал Хожиев задержан полицией по подозрению в убийстве врача Мирана Рибати.

Инцидент произошел на острове Гуам в США. По информации ММА Junkie, к моменту приезда правоохранителей спортсмен находился рядом с телом Рибати и не стал отрицать своей вины. Между врачом и Хожиевым разгорелся спор по поводу вакцинации от коронавируса, который перерос в драку и закончился удушением, а также применением холодного оружия россиянином, известным в качестве ярого противника вакцинации.

Суд постановил, что сумма залога за Хожиева составляет один миллион долларов.

Напомним, в профессиональной карьере 27-летний россиянин одержал две победы в двух поединках.