Емельяненко проиграл Сантосу на турнире в Сыктывкаре

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу в рамках турнира АСА Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

Бой завершился уже в первом раунде после того, как Сантос применил удушающий прием.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в 28 боях. Бразилец же одержал свою 16-ю победу в 23 поединках.

Напомним, до этого последним боем россиянина был поединок против известного блогера Артема Тарасова, который Александр выиграл единогласным решением судей.