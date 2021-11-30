Хабиб Нурмагомедов: Оливейра – настоящий финишер. Порье не стоит заходить в его «красную зону»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, за счет чего американец Дастин Порье сможет одержать победу над Чарльзом Оливейрой из Бразилии в очном поединке.

Отметим, что титульный бой между спортсменами за обладание пояса промоушена в легкой весовой категории состоится 11 декабря на турнире UFC 269.

– Оливейра – настоящий финишер, он очень опасен. Порье не стоит заходить в его «красную зону». У Дастина будет шанс победить, если он действительно утащит Чарльза в «глубокие воды», как он пообещал ранее. Однако если Порье поторопится, то Оливейра может воспользоваться этим, – цитирует Нурмагомедова ESPN.

Добавим, что в своей карьере 32-летний Порье одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. В июле этого года американец победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом.

На счету 31-летнего Оливейры 31 победа и восемь поражений. В своем последнем поединке, состоявшемся в мае 2021-го, бразильский боец также техническим нокаутом одержал победу над представителем США Майклом Чендлером.