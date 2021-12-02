Дана Уайт: Гэтжи является следующим претендентом на пояс UFC в легком весе

Президент UFC Дана Уайт сообщил о том, что американец Джастин Гэтжи станет следующим претендентом на титул промоушена в легком весе.

Отметим, что 11 декабря в рамках турнира UFC 269 состоится поединок между представителем США Дастином Порье и Чарльзом Оливейрой из Бразилии. На кону будет стоять пояс в легкой весовой категории.

– Действительно, по плану Гэтжи является следующим претендентом в списке. Думаю, что бой с участием Джастина станет одним из величайших, который зритель мог когда-либо видеть в жизни, – цитирует Уайта MMA Junkie.

Напомним, что в своей карьере Гэтжи принял участие в 26 поединках, в которых одержал 23 победы (19 нокаутом) и потерпел три поражения. 6 ноября спортсмен единогласным решением судей победил своего соотечественника Майкла Чендлера.