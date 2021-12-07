Стали известны возможные соперники Макгрегора в его следующем поединке в UFC

Джон Кавана, тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, рассказал о том, с кем мог провести его подопечный свой следующий поединок в UFC.

Напомним, что в данный момент 33-летний спортсмен восстанавливается после травмы, полученной в бою с американцем Дастином Порье. В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.

– Нам будет интересен третий поединок с Диазом. Данное противостояние вызвало бы серьезный интерес. Также крайне интригующем может стать бой с Фергюсоном. Думаю, болельщикам понравилась бы такая битва. Сейчас дивизион в легком весе просто сумасшедший. Есть еще Хукер и Махачев. Также не стоит забывать о тех, кто примет участие в титульном поединке, – Оливейре и Порье. Со всеми было бы интересно подраться, – цитирует Кавану BJ Penn.

Добавим, что в своей карьере Макгрегор принял участие в 28 поединках, одержал 22 победы (19 нокаутом) и потерпел шесть поражений.