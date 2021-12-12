Оливейра - после победы над Порье: Я чемпион мира. Я - фигура

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировала победу над Дастином Порье в главном бою вечера на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (США)..

«Я чемпион мира. Я - фигура. Они говорят, я делаю. 15 побед сабмишенами в UFC. Он много попадал по мне, но я продолжал идти вперед», - сказал Оливейра после боя.

Напомним, что поединок завершился в третьем раунде после того, как Оливейра применил удушающий прием.

Таким образом, Чарльз одержал свою 32-ю победу при восьми поражениях. В свою очередь, Порье потерпел седьмое поражение. Также на счету американца 28 побед.