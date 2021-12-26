Корейский боец оценил шансы братьев Пол на участие в UFC

Корейский боец смешанного стиля Чон Чхан Сон отреагировал на возможное участие братьев-блогеров Пол в UFC.

«Думаю, что они планируют туда попасть. Логан сказал, что уходит из бокса. Я не уверен, что Логан и Джейк в хороших отношениях с Даной Уайтом. Джейк не один раз спорил с ним в твиттере. Примет ли UFC Логана и Джейка Пола? С распростертыми объятиями. Дана Уайт — умный бизнесмен, и он будет делать все, что выгодно для промоушена», — заявил «корейский зомби» в эфире YouTube-канала.

Отметим, что Джейк Пол одержал вторую победу над экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. После этого блогер обратился к руководству промоушена.

Логан Пол провел на ринге единственный поединок в 2018 году. Американец уступил раздельным решением судей британцу Оладжиди Олатуньи.