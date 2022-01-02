Джейк Пол ответил президенту UFC Уайту в соцсети

Американский блогер и боец смешанного стиля Джейк Пол записал видеообращение президенту UFC Дане Уайту.

Ранее глава организации предложил проверить 24-летнего актера на стероиды.

«Ты нужен всем, кроме меня. Тестируй меня на стероиды, когда вздумается. Прошло лишь две недели с моего последнего боя, а я уже жирный. Не употребляю никаких стероидов и вообще рассматриваю такое подозрение как комплимент в свой адрес. И я хочу проверить на них всех твоих бойцов», — заявил Пол в твиттере.

Напомним, что Пол в декабре 2021 года победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Бой был завершен в в шестом раунде нокаутом. Ранее блогер победил бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.