Стерлинг предположил, что Ян принимает допинг

Боец смешанных единоборств Алджемейн Стерлинг высказал предположение, что его соперник Петр Ян принимает запрещенные вещества.

«Для справки: я не думаю, что каждый боец или спортсмен из России жульничает. У вас есть чистые и грязные спортсмены, такие как американцы, бразильцы, китайцы и другие национальности. Лично я считаю, что Петр Ян - грязный мошенник. Может, я ошибаюсь, но сильно сомневаюсь в этом , - написал Стерлинг в своем Twitter.

Напомним, последний свой бой Петр Ян провел против американца Кори Сэндхагена и победил единогласным решением судей, став временным чемпионом организации. После этого поединка на счету Яна 17 побед из 19 боев.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг по медицинским показаниям вынужден был отказаться от боя с Яном.