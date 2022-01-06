Петр Ян подписал новый контракт с UFC. В марте его ждет реванш со Стерлингом

Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга станет одним из главных событий турнира UFC 272. В этот же день в Лас-Вегасе планируется третий бой между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем – на кону будет стоять титул организации в полулегком весе.

Напомним, что Петр Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, но американец снялся из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя изменили, а соперником стал Кори Сэндхаген – российский боец одержал уверенную победу и взял титул временного чемпиона организации.