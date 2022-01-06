Монсон сделал прогноз на реванш Яна со Стерлингом

Американский боец, принявший российское гражданство, Джефф Монсон поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша между Петром Яном и Алджамейном Сетрлингом.

«Уверен, реванш Петра Яна со Стерлингом будет очень интересным и не оставит людей равнодушными. Тем более что их прошлый поединок был очень плотным, тяжелым. Поэтому всем будет интересно посмотреть, чем закончится эта история. Я думаю, в этот раз Петр Ян одержит победу решением судей. На мой взгляд, бой продлится все пять раундов, нокаута не будет.

Мой прогноз - Петр Ян выиграет этот бой и вернет себе титул полноценного чемпиона UFC в легчайшем весе. В этот раз он не совершит прошлые ошибки и сможет одержать заслуженную победу», - приводит слова Монсона Sport24.ru.

Напомним, первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в марте 2021 года. Победа была присуждена американцу после того, как россиянин был дисквалифицирован за запрещенный прием.

В конце 2021 года планировался второй поединок, однако Стерлинг с него снялся, сославшись на рецидив травмы шеи. В итоге Ян дрался с Кори Сэндхагеном, после победы над которым получил титул временного чемпиона.

Накануне стала известна дата боя между Яном и Стерлингом: он состоится 5 марта 2022 года.