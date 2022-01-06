Известный эксперт заявил, что Исмаилов и Анкалаев станут чемпионами UFC в наступившем году

Известный эксперт Марк Раймонди назвал своих фаворитов на титул в UFC, среди которых оказались двое россиян.

Как сообщает ESPN MMA, Раймонди считает, что Ислам Махачев и Магомед Анкалаев станут лучшими в легкой и полутяжелой весовых категориях.

Кроме того, по мнению обозревателя, одним из претендентов на титул в полусреднем весе является и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Также Марк заявил, что Конор Макгрегор должен получить титульный бой, а Валентина Шевченко выиграет второй дивизион. Раймонди уверен, что организация введет новую весовую категорию у женщин - атомвейта.