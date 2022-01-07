Нурмагомедов - о ЧП в Казахстане: Надеюсь, в ближайшее время на земле наших братьев воцарится мир

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации в Казахстане.

«Всем салам алейкум. Очень переживаю из-за того, что происходит в Казахстане. Надеюсь, в самое ближайшее время на земле наших братьев воцарится мир, согласие и спокойствие», - приводит Нурмагомедова RT, ссылаясь на «сторис» его инстаграма.

Напомним, что с первых дней 2022 года во многих городах Казахстана, в том числе, в столице проходят масштабные протестные акции, перерастающие в массовые беспорядки, против двукратного повышения цен на топливо.