Поединок между Физиевым и Дос Аньосом пройдет 20 февраля на турнире UFC в Лас-Вегасе

Пресс-служба UFC сообщила о том, когда состоится бой между представителем Киргизии Рафаэлем Физиевым и Рафаэлем Дос Аньосом из Бразилии.

Согласно данным источника, очный поединок спортсменов состоится 20 февраля в рамках одного из турниров промоушена. Местом проведения данного события станет Лас-Вегас.

Напомним, что в своей карьере 28-летний Физиев принял участие в 12 боях, в которых одержал 11 побед. Что касается Дос Аньоса, то на счету 37-летнего бразильца 30 побед и 13 поражений в ММА.