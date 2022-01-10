Бой Петра Яна против Алджамейна Стерлинга могут перенести на апрель

Менеджер Саят Абдрахманов, представляющий интересы временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал информацию о возможном переносе реванша с 5 марта на 9 апреля.

«Официально бой Петра Яна на апрель не перенесен. Такой вариант возможен, и он обсуждается», – сказал Абдрахманов.

Напомним, что боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян должен провести объединительный бой против действующего чемпиона организации Алджамейна Стерлинга. Организация реванша заняла у менеджмента UFC ровно один год.