Стерлинг подтвердил, что его второй бой с Яном перенесен

Обладатель пояса UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг подтвердил перенос его второго боя против россиянина Петра Яна, который является временным чемпионом в аналогичной категории.
“Бой перенесен до уведомления. Может, будем драться в апреле. Не знаю, в чем дело. Продолжаю тренироваться и готовиться к поединку”, - сказал Стерлинг в видео, которое он опубликовал в “сторис” своего инстаграма.
Напомним, что в первом поединке между спортсменами Ян был дисквалифицирован из-за применения запрещенного приема.
источник: «Советский спорт»