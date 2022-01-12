Петр Ян прокомментировал решение UFC о переносе поединка против Стерлинга на апрель

«Перенос боя — это решение UFC. Проведем чуть больше времени на сборах — это не проблема для меня», — сказал российский боец.

Изначально бойцы должны были встретиться на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. В качестве еще одного титульного противостояния шоу планировалась встреча чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски и Макса Холлоуэя, но последний получил травму и снялся с боя. Именно это и стало причиной решения менеджмента организации об изменении даты проведения обоих поединков.

Официально бой еще не перенесли, но сегодня известный спортивный журналист Ариэль Хельвани сообщил о том, что новым соперником австралийца станет Корейский Зомби Чон Чхан Сон. В итоге Петр Ян и Александр Волкановски выйдут в октагон на турнире UFC 273. Турнир должен был пройти в Бруклине, США, однако место может измениться.