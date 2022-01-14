Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус. Об сообщает Asian MMA.

По информации источника, в настоящее время спортсмен находится на карантине в отеле в Сингапуре.

Отмечается, что Хабиб прибыл в Сингапур, чтобы поддержать Сайгида Изагахмаева, который 14 января дебютирует в промоушне One Championship боем против американца Джеймса Нагасимы.

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.