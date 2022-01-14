В команде Хабиба Нурмагомедова рассказали о состоянии бойца после заражения коронавирусом

Болезнь коронавирусом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова протекает без осложнений. Об этом рассказали в команде спортсмена.
«Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет», - приводит слова представителя коллектива ТАСС.
Хабиб прибыл в Сингапур, чтобы поддержать Сайгида Изагахмаева, который 14 января дебютирует в промоушне One Championship боем против американца Джеймса Нагасимы.
Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.
источник: ТАСС