Сехудо объяснил, почему Уайт не рассматривал его возвращение в UFC

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо рассказал, почему президент UFC Дана Уайт не стал подписывать с ним новый контракт.

«Я тот человек, который сделает любой бой зрелищным, так что я тоже хочу получить свой кусок пирога. Я действительно заслуживаю этого. Если я не получу его, ребята, всё в порядке. Они не хотят платить. Это просто и ясно», - приводит слова Генри MMAJunkie.

Напомним, что Сехудо последний свой поединок провел на турнире UFC 249 против американца Доминика Круса. Генри победил во втором раунде техническим нокаутом. За карьеру в смешанных единоборствах на счету Сехудо 16 побед и два поражения.