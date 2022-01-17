Монсон рассказал о взаимоотношениях с Александром Емельяненко

Российский боец ММА американского происхождения Джефф Монсон рассказал о своих взаимоотношениях со своим новым соотечественником Александром Емельненко, с которым в скором времени должен провести второй бой.
“Мы вроде как друзья. Мы уже ранее бились друг с другом, он хочет взять у меня реванш, я также хочу победить. Но после боя мы останемся друзьями. Более того, Александр вызвался помочь мне в волонтёрских делах, мы встретимся и проведём совместный мастер-класс для российских детей. Но сначала я хочу встретиться с ним и победить его. Иногда люди говорят о его репутации, поведении, но я-то знаю, что у него доброе сердце и он любит детей. Это лишь бой в клетке, а за её пределами мы друзья. В моих планах нокаут, я не хочу оставлять решение судьям”, - приводит слова Монсона RT, ссылаясь на YouTube-канал HardNews.
В первом поединке между спортсменами, который прошел десять лет назад Монсон удушающим приемом победил Емельяненко.
Реванш должен организовать промоушен «Hardcore». Александр сообщал, что он пройдет 23 февраля, место проведения поединка на данный момент не известно.