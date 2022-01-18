Сехудо заявил, что хочет подраться с Яном

Бывший чемпион UFC в двух категориях американец Генри Сехудо заявил, что хочет подраться с россиянином Петром Яном.
«Я хотел бы поехать в Россию и подраться с Петром Яном, этой уродливой картофелиной. Поднял бы российский флаг и надрал бы ему задницу на глазах его соотечественников. Я убил бы этого чувака. Да, он отличный ударник. Когда я говорю о его позиции, хладнокровии и чувстве дистанции, Пётр Ян действительно хорош в этом, но я слишком большой конкурент. Я слишком умён для него. Я не Алджамейн Стерлинг, ребята, я намного более техничный, намного лучше этих парней. Я говорю о том, что у меня есть конкурентное преимущество. Мне просто необходим этот вызов и сумка, полная денег», — приводит RT слова Сехудо, ссылаясь на MMA Junkie.
Напомним, что Сехудо был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весах. После победы над своим соотечественником Домиником Крусом Сехудо объяви о завершении карьеры.
Ян должен в апреле провести реванш со Стерлингом, чтобы вернуть себе пояс UFC в легчайшей категории. На данный момент данный поединок был перенесен на апрель, официальная причина изменения даты не была названа.