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Сехудо заявил, что хочет подраться с Яном

Американский боец два года назад объявлял о завершении спортивной карьеры.
Сехудо заявил, что хочет подраться с Яном
18 января 2022 14:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: Инстаграм Генри Сехудо

Бывший чемпион UFC в двух категориях американец Генри Сехудо заявил, что хочет подраться с россиянином Петром Яном.

«Я хотел бы поехать в Россию и подраться с Петром Яном, этой уродливой картофелиной. Поднял бы российский флаг и надрал бы ему задницу на глазах его соотечественников. Я убил бы этого чувака. Да, он отличный ударник. Когда я говорю о его позиции, хладнокровии и чувстве дистанции, Пётр Ян действительно хорош в этом, но я слишком большой конкурент. Я слишком умён для него. Я не Алджамейн Стерлинг, ребята, я намного более техничный, намного лучше этих парней. Я говорю о том, что у меня есть конкурентное преимущество. Мне просто необходим этот вызов и сумка, полная денег», — приводит RT слова Сехудо, ссылаясь на MMA Junkie.

Напомним, что Сехудо был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весах. После победы над своим соотечественником Домиником Крусом Сехудо объяви о завершении карьеры.

Ян должен в апреле провести реванш со Стерлингом, чтобы вернуть себе пояс UFC в легчайшей категории. На данный момент данный поединок был перенесен на апрель, официальная причина изменения даты не была названа.

источник: «RT на русском»
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