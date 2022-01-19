Дана Уайт не включил Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт назвал трех лучших бойцов в истории ММА. Об этом сообщает издание BJPenn.
В его топ вошли Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс.
Примечательно, что в список не попал россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.
источник: BJ Penn