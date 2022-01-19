Алексей Тищенко: Непопадание Хабиба в тройку лучших бойцов UFC справедливо, с точки зрения титулов

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал то, что российский боец UFC Хабиба Нурмагомедова в тройке величайших спортсменов за историю организации.

Напомним, что глава промоушена Дана Уайт включил в список бразильца Андерсона Силву, канадца Жоржа Сен-Пьера и американца Джона Джона.

«Если оценивать с точки зрения количества защиты титулов, то непопадание справедливо. Почему нет, если этот критерий был. Люди на высоком уровне держатся долго, защищают пояса. Это нормально, что Хабиб не попал. У него была яркая карьера в UFC, резко взлетел и быстро ушел. Однако хотелось видеть больше его выступлений», — цитирует Тищенко «Спорт-Эпресс».

Напомним, что Нурмагомедов начал выступление на турнирах UFC в 2012 году, а завершил в октябре 2020-го. В активе Хабиба 28 побед в 28 поединках.