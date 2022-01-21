Уайт заявил, что возвращение Макгрегора в UFC может состояться летом 2022 года

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, когда ирландский боец Конор Макрегор сможет вернуться в октагон.

Напомним, что в данный момент 33-летний спортсмен восстанавливается после перелома ноги, полученной 11 июля прошлого года в поединке с представителем США Дастином Порье на турнире UFC 264.

– Думаю, что Конор вернется летом. Безусловно, его возвращение будет зависеть от того, заживет ли у него нога, а также от других вещей, которые могут произойти до лета. Так что нет смысла об этом говорить, – цитирует Уайта ESPN.

Добавим, что в своей карьере Макрегор одержал 22 победы (19 – нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ранее ирландец владел чемпионскими титулами UFC в легком и полулегковом весовых категориях.