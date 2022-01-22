Боец UFC Волков сдал положительный тест на коронавирус

Российский боец смешанных единоборств выступающий в UFC Александр Волков сообщил, что он заразился коронавирусом.

«Когда день начался не с кофе, а я вообще планировал выпить кофе», — подписал фото с тестом спортсмен/

За свою профессиональную карьеру Волков принял участие в 43 боях, в которых одержал 34 победы и потерпел девять поражений. Спортсмен занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Свой последний бой Волков провел в октябре 2021 года против поляка Марчина Тыбура в рамках турнира UFC 267. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.