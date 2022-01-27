Президент UFC Уайт рассказал, почему он не присутствовал на награждении Нганну

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему он не смог присутствовать на церемонии награждения Фрэнсиса Нганну, который в своем последнем бою выиграл чемпионский пояс в противостоянии с Сирилом Ганом.

«Я не присутствовал на главном событии — я фактически покинул арену сразу после главного события, потому что за кулисами происходили события, с которыми я имел дело.

Если кто-то думает, что я проявил неуважение к Фрэнсису, то я видел Фрэнсиса всю неделю, идиоты. Я пожал ему руку, поздоровался с ним, был на всех мероприятиях, связанных с ним», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Нганну победил Гана единогласным решением судей на UFC 270. Это была его 17-я победа в карьере при трех поражениях. В этом бою он защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.