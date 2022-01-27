Дана Уайт: Мы рассчитываем организовать бой между Фергюсоном и Чендлером

Президент UFC Дана Уайт заявил, что организация работает над тем, чтобы организовать бой между 37-летним Тони Фергюсоном и 35-летним Майклом Чендлером.

«Мы рассчитываем организовать бой Фергюсона и Чендлера. Вот как обстоят дела. Не буду врать и говорить, что вопрос решен. Иначе их менеджеры опят начнут жаловаться», – сказал Уайт MMA Fighting.

На счету Фергюсона 32 боя в смешанных единоборствах, 26 из которых он выиграл и в шести потерпел поражение. В последних трех противостояниях он неизменно оказывался слабее соперников. Чендлер в 29 боях одержал 22 успеха и семь раз проиграл оппонентам. В последнем бою он уступил Джастину Гейджи.